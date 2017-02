L'Igualada Calaf Grup fa figa a Itàlia i haurà de buscar la remuntada per ser a les semis

L'Igualada Calaf Grup haurà de remuntar el 4-1 advers al partit de tornada que es disputarà l'onze de març a les Comes si vol ser a les semifinals de la Copa de la CERS. L'Igualada va jugar al Palasport Barsachi amb la intenció de no sortir-ne gaire escaldat, però el conjunt italià el va fer patir de valent i ara haurà de treballar molt si vol tenir opcions d'avançar.

Els primers minuts van estar marcats pel nervi italià, mentre que l'Igualada optava per intentar tenir més el control del joc, però sense obtenir gaires bons fruits. Al minut 5, l'històric Mirko Bertolicci feia l'1-0 en una jugada al contraatac. Tothom s'esperava el xut de Montigel, que baixava directe cap a la porteria igualadina, però aquest va passar el disc cap al segon pal a Bertolucci, que va marcar lliure de marca.

La primera meitat va acabar sense cap altre gol en contra, però els arlequinats van rebre uns quants avisos dels italians. El Viareggio va ser molt perillós, fins i tot quan jugava amb els seus jugadors menys habituals. El mític entrenador italià Alessandro Bertolucci va poder fer descansar els titulars als darrers minuts per tenir-los més frescos de cara a la segona meitat.



Emmanuel García dóna vida

A la segona meitat, els locals van continuar sent superiors i van aprofitar una manca d'entesa entre Met Molas i Emmanuel García –per cert, que havien jugat al conjunt italià– per marcar el 2-0, que va marcar Palagi quan s'havien jugat pocs segons de la represa. Aquesta jugada va fer mal als arlequinats, que van veure com setze minuts després el local Gavioli feia el 3-0 en una jugada que, aparentment, no tenia perill per a la porteria defensada per Deitg.

Els anoiencs van intentar reaccionar i van apropar-se amb un cert perill a la porteria de Barozzi, cosa quees va materialitzar amb un gol de l'argentí Emmanuel García que donava certes esperances, amb el 3-1 al minut 44, però l'alegria va durar poc, ja que al cap d'uns segons el català Xavi Costa, exjugador del Barça, va transformar un xut espectacular que va entrar per l'escaire de la porteria de Deig. Al toc del xiulet final hi va haver una picabaralla entre jugadors i Francesc Bargalló va anar a demanar explicacions a la parella arbitral per la targeta blava que va veure durant el partit.

Al final del partit, el tècnic igualadí Ferran López es mostrava satisfet de la imatge donada pel seu equip tot i la clara derrota. «El resultat no reflecteix el que ha estat el partit. Encara tenim les nostres possibilitats i tenim la possibilitat de capgirar l'eliminatòria a les Comes».