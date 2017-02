Luis Enrique es mostra «positiu» per la victòria i per «donar descans» als jugadors

Luis Enrique va assegurar que «és un dia molt positiu» per la victòria i perquè va poder «donar descans» a jugadors habituals en un partit que, segons la seva opinió, demostra que necessita «tota la plantilla». En la roda de premsa posterior al partit, el tècnic del conjunt blaugrana va celebrar el resultat davant un rival que va qualificar de «complex». «Per a nosaltres és un dia positiu. Primer, perquè per solucionar els objectius de la temporada necessitem tota la plantilla; segon, perquè hem pogut donar descans a jugadors; i tercer, perquè hem guanyat tres punts que són meravellosos», va explicar.

Va reconèixer, no obstant això, les dificultats que l'equip va tenir en el primer temps per superar la pressió avançada plantejada pel tècnic de l'Athletic, Ernesto Valverde. «Crec que, malgrat tres o quatre accions que no hem estat precisos i l'Athletic ha pogut marcar, hem seguit generant ocasions i tenint sortides de la pilota bones», va analitzar. En aquest sentit, l'asturià va destacar l'»actitud» dels seus jugadors, malgrat la «pressió» que, segons la seva opinió, els ha pogut ofegar en alguns moments del partit. El tècnic va elogiar, de nou, el partit d'Aleix Vidal, autor del tercer gol, i també va destacar l'actuació de Neymar, malgrat que no va veure porteria. També va tenir paraules positives per a Paco Alcácer, autor del primer gol, que s'ha estrenat com a golejador a la Lliga: «m'alegro més quan marca Alcácer que quan marcava jo».