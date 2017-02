El Madrid haurà de comprimir el calendari per la suspensió del partit d'avui contra el Celta

El partit que havien de disputar el Celta de Vigo i el Reial Madrid es va suspendre a causa del temporal que afecta Galícia i que va malmetre una part de l'estructura de la grada de Rio de l'estadi municipal de Balaídos. L'Ajuntament va informar d'aquesta cancel·lació motivada per la meteorologia adversa, raó per la qual es va cancel·lar també el partit que havien de disputar divendres el Deportivo de la Corunya i el Betis a Riazor.

L'alcalde de Vigo, Abel Caballero, va assegurar ahir que «és completament impossible» que avui es disputi a Balaídos el partit, perquè el temporal que castiga Galícia ha provocat «despreniments importants» a la coberta de la grada de Rio. També va descartar que el xoc es pugui jugar dilluns que ve, ja que no podran començar les obres fins dimarts. Tot i això, el Madrid té intenció de viatjar a Vigo i disputar el partit. Per temes esportius (el Celta jugaria amb rotacions per a la tornada de Copa de dimecres que ve), i de calendari, ja que tots dos equips tenen compromisos europeus.