El Manresa FS planta cara a l'Escola Pia, però el condemnen els errors

El Manresa FS no va poder sumar cap punt a la pista complicada, pel nivell del rival i per les reduïdes dimensions, de l'Escola Pia. Els de Jordi Rozas van pagar massa car els errors en defensa que, sobretot, van cometre a la primera meitat i que els van costar tres gols. Els manresans, com ja ve sent una tònica d'aquesta temporada, afrontaven el matx amb força baixes. Ahir no van poder jugar homes cabdals com són Gordillo, Marc Fernández, Tanti i Josete. El partit va començar amb un ritme frenètic en totes dues bandes, però el Manresa no es trobava còmode, ja que no podia tenir el domini de l'esfèrica.

Malgrat tot, un gol d'Asís al minut 19 situava el 3-3 al marcador i deixava el partit totalment obert de cara a la segona meitat. La dinàmica a la represa no va variar gaire i el Manresa FS seguia sense trobar-se excessivament còmode sobre el terreny de joc.

Castro feia el 4-3, però un altre cop Asís empatava al cap de poc. Els bagencs anaven a remolc i Oriol feia el 5-4. Quan faltaven tres minuts per al final, i amb aquest mateix resultat, Jordi Rozas va decidir sortir amb porter jugador, però l'estratègia no li va sortir bé i la Pia va marcar dos gols més.