El Manresa suma un punt en un intercanvi de cops a Montcada

En un camp de molt reduïdes dimensions (90x46), el Manresa ha empatat amb el Sant Joan de Montcada en un duel igualat amb anades i vingudes constants, sense un dominador clar.

Les primeres situacions de perill han estat favorables al Manresa. Ja al minut 4, Samyha pogut marcar però la seva rematada, amb el porter batut, l'ha tret un defensa de la mateixa ratlla de gol; al minut 31, doble ocasió manresana, igualment sense encert. A la recta final del primer temps, han estat els locals els que han disposat d'oportunitats per marcar. Baena ha xutat la pilota per sobre del travesser al 37 i un minut després, un xut lluny s'ha enverinat després de tocar en un defensa manresà i ha topat al travesser, amb Roman ja batut (avui ha substituit Oliver, que està lesionat); en el descompte, Albert ha xutat a fora per ben poc aprofitant una sacada de banda.

A la represa, el Manresa ha marcat el 0 a 1 al minut 59; ha estat una bonica rematada de cap de Lluís Clop a l´escaire des de la mitja lluna a una centrada oberta de Joshua des de l´esquerra; una vaselina de Sam ha pogut significar el 0 a 2 al minut 63, però el porter local, en dos temps, l'ha parat. Ja al minut 71, el Sant Joan de Montcada ha empatat;M Mellado, lliure de marca, ha rematat amb el cap al fons de la xarxa un llançament de cantonada. A partit d´aquí, minuts d´eufòria local destacant un llançament d´Albert al travesser.

En es darrers minuts, el conjunt local ha jugat amb un jugador menys. El Manresa ha pressionat però tot i dominar no ha tingut clares ocasions de gol.

El proper rival del Manresa serà diumenge el Sant Cugat, un equip també de la zona baixa que dissabte va ser golejat al seu propi camp per l´Horta (0-5)