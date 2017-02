Els proscrits salven amb gols l'experiment del valent Luis Enrique

Es pot discutir poc la idoneïtat de l'alineació que va plantejar ahir Luis Enrique veient el resultat final. Els que van sortir al camp van treure partit d'un duel que molestava enmig del calendari, just abans de la tornada de les semifinals de Copa contra l'Atlètic de Madrid. Però l'experiment, que ja va sortir malament en la jornada 3 davant de l'Alabès, va costar que reeixís. Curiosament, va ser un dels jugadors menys utilitzats aquesta temporada, Paco Alcácer, qui va mantenir l'equip amb vida en una primera part molt dificultosa i en la qual l'Athletic va merèixer més. A més, el principal proscrit de final de temporada, Aleix Vidal, va tancar el resultat, fet que va demostrar que ara mateix és una peça valuosa. I, enmig, Messi i Neymar, dues de les tres peces de la Sagrada Família que van marcar la diferència. A més, l'argentí va poder descansar mitja hora i va acceptar el relleu sense escarafalls. Dia rodó, tot i la sobrecàrrega muscular de Piqué i del cop al cap de Rafinha, que van haver de ser substituïts.

Perquè l'alineació presentada ahir feia tremolar bastant. Aleix a la dreta, Mathieu a l'esquerra, un centre del camp que no havia compartit mai titularitat i Alcácer en el lloc de Luis Suárez. L'esport d'aventura sembla la nova afició de Luis Enrique. De tota manera, veient l'esfondrament de l'equip l'abril passat per l'excés de minuts, la raó l'assisteix.



Alcácer, i res més

La primera part d'ahir va ser dura. El Barça no va trobar en cap moment la manera de superar la pressió alta de l'Athletic. La mitja no assistia els defenses, que es feien un fart de perdre esfèriques en zones de creació. Tot i que Neymar va poder marcar al minut 1, Raúl García va tenir una arribada més clara tot seguit, però Ter Stegen, en una felina reacció, va enviar al pal la rematada del navar-rès. Al minut 10, Mathieu va trencar línies abans de no saber a qui centrar, però just després va ser Williams qui ho va millorar amb una rematada de cap a fora a centrada d'un desubicat Laporte.

La cosa no funcionava, però va arribar el moment Alcácer. Neymar entra per l'esquerra, per una vegada a la vida no busca la centrada a Messi i és l'atacant valencià qui s'avança al feliçment retornat Yeray, operat el desembre d'un tumor testicular, per anotar un gol decisiu. Fins al minut 42, errades de Piqué i Umtiti, aturades de Ter Stegen i salvades de Mathieu van estar a l'ordre del dia. L'Athletic podia empatar, però va arribar el de sempre. Una falta sense gaire perill al lateral de l'àrea la llança Messi, Raúl García despista Gorka i el porter s'empassa el xut. Aquí es va acabar tot.



Tres quarts d'hora més tranquils

Perquè tot i que l'Athletic va sortir a atacar a la represa, ja es veia que no ho feia amb tanta intenció com en els primers 45 minuts. A més, Neymar i Rafinha van perdonar el tercer a l'inici. El segon va haver d'abandonar el camp després d'un xoc brutal amb Ter Stegen, que el va deixar commocionat i amb una ferida al cap. Luis Enrique ja havia fet dos canvis forçats però no li va tremolar el pols a l'hora de fer el tercer. Va retirar Messi del camp i va encimentar més la zona ampla. Sergi Roberto va situar-se de lateral i va enviar Aleix Vidal a fer d'extrem. I l'exjugador del Sevilla li va respondre amb un altre desplegament físic habitual en ell. Va rebre una passada llarga, va traçar una diagonal, va evitar la defensa contrària i també el seu propi company Neymar i va enviar un xut fluix i creuat davant del qual no va poder fer res Gorka.

Aquí es va finalitzar el partit. El públic va estar entretingut escridassant Aduriz, que havia sortit al camp, Williams anava enviant rematades a fora i Aleix Vidal hauria pogut fer el seu segon gol en un xut a passada d'Arda que Rakitic tampoc no va poder afinar. Fins i tot Gorka va fer un penal a Alcácer, en el descompte, que ja no va valer la pena d'assenyalar.