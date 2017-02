El Vilafranca i el Caldes guanyen per la mínima el Barcelos i el Trissino

? A part de l'Igualada Calaf Grup, dos equips catalans més van disputar ahir l'anada dels quarts de final de la Copa de la Cers, i van obtenir la victòria, això sí, per la mínima. D'aquesta manera, el Vilafranca va guanyar el potent Barcelos portuguès, un dels favorits per acabar guanyant la competició, per un marcador estret de 3-2, mentre que el Caldes va superar el Trissino italià també per la mínima (4-3). L'altra eliminatòria la disputen el Turquel portuguès i el Sazana italià. Pel que fa la Lliga Europea, el Barça, el Liceo i el Reus van assegurar-se la classificació pels quarts de final amb les seves victòries contra el Bassano, el Breganze i el Forte di Marmi. El Vic, que va empatar amb el Benfica, s'ho jugarà a la pista del Lodi.