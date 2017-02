Barça-Atlètic: on veure el partit en directe

Barça-Atlètic: on veure el partit en directe Emilio Naranjo

El FC Barcelona rep aquest dimarts al Camp Nou l'Atlètic de Madrid per disputar el partit de tornada de la semifinal de la Copa del Rei. L'anada va finalitzar amb victòria dels blaugranes per 1-2, amb gols de Messi i Luis Suárez. El partit entre el Barça i l'Atlètic començarà a les 21 h i, a més de seguir-lo minut a minut a través de Regió7, també el pots veure en directe i en obert per televisió.



Horari del Barça - Atlètic

L'anada de la semifinal es juga el dimarts 7 de febrer, al Camp Nou (21 h).



On veure el Barça - Atlètic

El canal Gol TV ofereix el matx en directe. Recorda que també pots veure les estadístiques i la narració de les jugades al web de Regió7.