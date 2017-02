Cop d'autoritat del Madrid a Múrcia que el manté líder de l'ACB

El Reial Madrid, liderat ahir per Sergi Llull i Jaycee Carroll, assolia una victòria d'autoritat que li permet manteir-se de líder. Mai no va trobar l'UCAM per oferir un mínim de dificultats als homes de Pablo Laso, que van aconseguir el triomf número 1.550 del club en la màxima categoria.

Amb un encert important, amb 12 triples de 28 intents (43%), els jugadors del Madrid van mostrar la seva superioritat i al descans ja hi havia un 28-48 al marcador que va ser irremuntable per a l'equip de Fotis Katsikaris. La renda que va assolir l'equip madridista va ser de 31 punts quan, ja en el darrer quart, al marcador hi havia un clar 52-83 que els jugadors locals van reduir de forma mínima.