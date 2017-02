El cros escolar de Cardona va haver de ser suspès pel temporal de vent

El sisè cros escolar de Cardona que s'havia de celebrar durant tot el matí d'ahir a la vila ducal no es va poder dur a terme per culpa de les condicions climatològiques. El fort vent que bufava era un greu impediment per a les curses que s'havien de celebrar. La decisió de l'ajuntament cardoní i el Consell de l'Esport del Bages va ser la de suspendre la matinal atlètica.

El cros de Cardona era el darrer dels programats en la temporada de tardor i hivern de curses a la comarca del Bages.