La Joviat cau novament, ara davant l'equip Draft Gramenet

Les cadets de la Joviat van encaixar una nova derrota, aquesta vegada a casa contra el Bàsquet Draft Gramenet Negre (38-58).

A priori l'enfrontament presentava un partit molt equilibrat, però les visitants van sortit molt concentrades, mentre que les manresanes no van mostrar bona actitud a l'inici.

La primera meitat va ser clarament de les noies visitants, que van guanyar en intensitat, encert i ganes d'endur-se la victòria, i que va finalitzar amb un contundent resultat de 17-38.

A la represa, el conjunt bagenc va mostrar algunes millores, sobretot en defensa, però tot i així, les jugadores del Draft trobaven molts forats per anotar. L'enduriment de la Joviat no va ser suficient per entrar dins del matx i encara menys per plantar cara a un Draf que havia enllestit bona part de la feina durant els primers vint minuts de l'enfrontament.