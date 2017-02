La Joviat sap posar el segon classificat entre les cordes

La Joviat va perdre contra el segon classificat, el Bàsquet Molins, en un enfrontament d'infart.

Tot i la intensitat inicial de La Joviat, en termes generals el Molins va marcar el ritme de la primera meitat. No obstant això, al final del segon període les coses s'anivellaven i es va arribar a la mitja part amb un igualat 26-31.

A la represa, es va mantenir la mateixa dinàmica i el Molins aconseguia anotar a partir de bones accions. Tot i això, La Joviat no va tirar la tovallola fins a aconseguir capgirar el marcador: s'arribava al darrer període amb un 45-43 per a les locals. El quart va començar amb un 10-3 de La Joviat, però, tot i l'avantatge, el Molins va treure tot el seu potencial físic i talent individual per col·locar-se 57-61 quan faltava un minut. Quan sols quedaven 13 segons, La Joviat va anotar un triple que feia posar el 60-61 i provocava una falta personal. El Molins va anotar un dels tirs lliures, i malgrat que les locals van tenir el tir guanyador, no van aconseguir anotar-lo.