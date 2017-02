L'Andorra encaixa la seva primera derrota de local a mans del Baskonia

El Baskonia va trencar ahir la imbatibilitat de l'Andorra de Joan Peñarroya derrotant-lo per 82-91 en un partit molt sòlid de l'equip de Vitòria, que va dur en tot moment la iniciativa tant pel que fa al joc com al marcador.

Els jugadors de Sito Alonso van consolidar el seu triomf amb una molt ferma defensa i l'aparició en atac de jugadrs encertats, com ara Bargnani i Larkin.

L'equip andorrà va sobreviure en el primer quart per l'aportació de Shermadini. I els visitants es van carregar de personals aviat; el conjunt pirinenc, però, tan sols va poder agafar una curta renda de 4 punts (23-19) que al descans ja no tenia, atès que va marxar perdent per 31-37 cap al vestidor.

Els homes de Sito Alonso van agafar encara més embranzida en anotar Larkin el triple del 38-48. Els andorrans tenien uns baixos percentatges d'encert i s'aferraven als seus interiors. El tercer quart es tancava amb un alt grau d'incertesa (55-60).

En l'últim període, l'Andorra va recuperar la seva eficàcia pel que fa al llançament exterior però els de Sito Alonso van disposar en aquesta fase d'un Bargnani molt inspirat que va encistellar un gran triple, i Larkin va conduir l'atac del Baskonia responent molt bé a tots els encerts locals. L'Andorra no es volia rendir però el 58-70 amb un Bargnani de nou brillant va posar les coses molt difícils als jugadors del Principat, que encara ho van intentar a la desesperada en uns darrers minuts en què van acumular moltes pèrdues.