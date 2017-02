L'Artés derrota un dels cuers i posa fi a la seva mala ratxa

El Club Bàsquet Artés va aconseguir una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió a la pista d'un dels cuers del grup 1 de Copa Catalunya, el Pia Sabadell, al qual es va imposar per un resultat final de 65-81. Amb aquest triomf, els artesencs van trencar una ratxa de tres derrotes consecutives i es mantenen als llocs capdavanters de la classificació.

Els jugadors artesencs van sortir a la pista molt concentrats i van dominar el joc des del principi, ja que tenien un molt bon encert en el llançament exterior i només patien una mica en el rebot. D'aquesta manera, els bagencs van arribar al final del primer quart amb sis punts de marge (15-21). En el segon període, els jugadors dirigits per Toni Manyosas van seguir demostrant la seva superioritat i van ampliar la renda per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb dotze punts de diferència (29-41).

En la segona meitat els bagencs no van abaixar el ritme en cap moment i van arribar a disposar de 25 punts d'avantatge, que es van veure reduïts a 22 al final del tercer quart (40-62). En els darrers deu minuts del partit els sabadellencs van apujar l'agressivitat, però no van poder frenar uns artesencs que van saber mantenir la renda per endur-se un nou triomf, el desè de la temporada.

En la propera jornada, l'Artés rebrà a la seva pista el Badalonès, un equip situat a la zona mitjana de la taula classificatòria. El matx es jugarà el proper dissabte 11 de febrer a partir d'un quart de set de la tarda.