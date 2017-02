L´Avià torna a tenir mala sort amb els àrbitres, ara per un penal no assenyalat

Unes clares mans d´un defensor del Girona quan Max Morell anava a rematar de cap (el jugador gironí va treure materialment la pilota del cap al davanter avianès) van ser considerades involuntàries pel col·legiat Fernández Garcia al minut 58 d´un partit prou igualat, amb un Girona B millor tècnicament davant un Avià que suplia les seves mancances amb una gran intensitat

Als minuts 9 i 11 ho van provar Miki Poveda i Arnau amb xuts llunyans; també els locals ho provaven de lluny com un xut d´Òscar que va desviar a córner Sergi Porcel (min 15). Ja a la represa, Max Morell ho va intentar amb un altre llançament que Agus va aturar sense problemes (min 47); un minut després, el mateix Agus va desviar per sobre del travesser un centre-xut de Miki Poveda. Al 71, Torres va fer una bona incursió per l´esquerra però Miki López no va arribar a la seva centrada. I al minut 81, Agus va aturar un servei indirecte dins de l´àrea executat per Miki López. El proper dissabte, l´Avià rebrà el Lloret.