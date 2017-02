El Martorell esclafa el JAC Sants i continua en forma

El Martorell Inovyn va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant el JAC Sants barceloní (que té com a entrenador el reconegut exjugador Roger Grimau), al qual va superar per un contundent resultat de 84-55. D'aquesta manera, els martorellencs encadenen el cinquè triomf consecutiu al grup C-A de la Lliga EBA i es mantenen colíders de la competició, juntament amb el Flanigan Calvià i el Made In Menorca.

En els primers minuts hi va haver igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant. A partir d'aquí, els locals van començar a exercir el seu domini i, al final del quart inicial, els jugadors dirigits per Adrià Alonso ja manaven per sis punts de marge (22-16). En el segon període, els homes del Baix Llobregat Nord van sortir a la pista amb molta força i van aconseguir clavar un parcial de 14-0 per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb tretze punts de diferència (40-27).

En la segona meitat, els locals no van afluixar el ritme en cap moment i van estar molt encertats ofensivament (van anotar 31 punts en el tercer quart). Álex Hernández, amb 16 punts, i David Jofresa, amb 14, van liderar el conjunt d'Alonso. Es va entrar als deu darrers minuts amb el partit completament sentenciat (71-40). En aquests, el tècnic local va aprofitar per donar descans als seus homes més importants i minuts als menys habituals, sense que la victòria perillés en cap moment. En la propera jornada, el Martorell Inovyn es desplaçarà a la pista del Santfeliuenc, un rival que transita per la zona mitjana de la taula classificatòria. El matx es posarà en marxa el proper diumenge 12 de febrer a les onze del matí.