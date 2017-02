El Nàstic aconsegueix la victòria en un gris però incert derbi amb el Manresa

El Nàstic va vèncer un Manresa que, tot i l´esforç de la segona part, no va ser capaç d´igualar el matx

EUDALD REDÓ

El CE Manresa i el Gimàstic es veien les cares per segona vegada aquesta temporada en el derbi de la ciutat de Manresa corresponent a la Lliga Nacional juvenil. Un matx que, en aquesta ocasió, es disputava en un escenari i condicions ben diferents de les del partit de la primera volta però que va acabar amb el mateix final. Així, l'equip escapulat va ser novament el vencedor en un matx amb moltes coses en joc i en què es va veure, més aviat, poc futbol.

Amb dues situacions diferents a la lliga, el Nàstic tercer i en posició d'ascens, mentre que el Manresa tretzè i lluitant per tornar a la zona mitja de la taula, els dos conjunts encaraven un partit en què no podien permetre's el luxe de fallar. Un derbi, a més, amb novetats, i és que s'estrenava a la banqueta el nou tècnic del Manresa, Luis Miguel Martínez Damián.

El Nàstic colpeja primer



L'inici del partit va estar marcat per les imprecisions constants i la poca profunditat amb la pilota dels dos equips. Tot i això, era el Nàstic qui semblava més endollat i portava el pes del joc durant els primers deu minuts. Els de Carlos López van trobar, a la banda esquerra, una via d'aigua des d'on iniciar les seves jugades ofensives. D'aquesta manera, els visitants donaven el seu primer avís al minut 11 en una ocasió en què la defensa local va treure la pilota de la mateixa línia de gol. A mesura que avançava el partit, els locals anaven de menys a més. Al minut 43, però, Mouhamed Diallo aprofitava un refús del travesser després d'un xut de falta directa per marcar el primer i únic gol del matx.

Amb més cor que cap



A la represa, el ritme del partit va anar caient en picat a mesura que passaven els minuts. Els blanc-i-vermells dominaven, però no generaven perill davant un Nàstic que feia la impressió de conformar-se amb el resultat. Els de Martínez van tenir una clara ocasió al minut 58 després d'una rematada que va aturar el porter i que posteriorment va sortir desviada en tocar el pal dret. Malgrat això, els locals no eren capaços de trobar la fórmula per arribar còmodament a la porteria contrària.

Els locals ho van seguir intentant fins al final de partit amb més cor que cap, però finalment no van obtenir el premi de l'empat.