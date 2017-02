Neymar pensa que el Barça encara té moltes opcions de guanyar la lliga

El FC Barcelona lluitarà fins al final per tal d'arrabassar el lideratge de la lliga al Reial Madrid. Així ho va anunciar Neymar en una entrevista concedida a un dels seus patrocinadors. L'astre brasiler es va mostrar optimista i convençut que el Barça prendrà la primera posició al seu gran rival.

«Reconec que és una mica difícil, però no hi ha absolutament res d'impossible. L'any passat estàvem a 12 punts per sobre del segon i al final vam guanyar per escassos punts», va ressaltar Neymar. Quan falten 17 jornades per acabar la competició, el Madrid està a un punt de l'entitat blaugrana, però li falten dos partits per jugar, que, en el cas que els guanyessin, suposaria eixamplar la distància fins a set punts.

El brasiler va demanar tranquil·litat a l'afició. «Encara queden molts partits i pot passar de tot. He guanyat set títols amb el Barça, i en vull aconseguir més. L'equip està concentrat i preparat per endur-se totes les competicions».



El brasiler assistent

Aquesta temporada, el seguidor blaugrana ha pogut gaudir més del Neymar assistent que del Neymar golejador. I és que a la lliga només ha aconseguit superar el porter rival en cinc ocasions. «Quan fa uns quants partits que no marco, ho passo malament», va admetre.

Tot i això, està satisfet per la seva faceta d'assistent. «Fer gol no és la primera opció de la meva llista de preocupacions. Estic content de regalar gols als companys».

Aquesta és la quarta temporada que Neymar vesteix la samarreta blaugrana. En els més de 160 partits que ha disputat ha après a «madurar el meu joc. Ara em concentro més a guanyar partits. No m'importa si marco o no».



Somiant en el Mundial

Neymar somia a aconseguir el pròxim Mundial que es disputarà a Rússia l'estiu del 2018. «Ja estic pensant en el pròxim Mundial. No estic ansiós, però sóc un somiador despert. Treballaré molt dur per estar preparat per arribar en òptimes condicions a aquesta competició. Només se celebra cada quatre anys i no puc parar d'imaginar com seria guanyar el Mundial amb Brasil».

L'horitzó del Mundial encara queda lluny. Abans, haurà de seguir esquivant les cames dels adversaris i intentar dinamitar els murs rivals, amb l'ajuda dels incombustibles Messi i Suárez. Una davantera de somni.