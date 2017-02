Els Patriots guanyen la Super Bowl després de fer història

El mariscal de camp Tom Brady va liderar la major remuntada en la història d'un partit de Super Bowl després de tenir desavantatge de 25 punts i va portar als Patriots de Nova Anglaterra a un triomf per 34-28 sobre els Falcons d'Atlanta en el temps extra .

Els Patriots van anotar 19 punts en l'últim quart, incloent un parell de conversions de dos punts, una realitzat pel natiu de Houston, el receptor obert Danny Amendola, i una altra del corredor James White, que van forçar el temps extra i aconseguir el títol de l'edició 51 del Super Bowl.

L'esdeveniment esportiu més important de l'any als Estats Units, que es va jugar al camp "NRG", propietat de l'equip local dels Texans, davant una assistència de 77.054 espectadors, va ser el tercer que es va disputar a Houston.

Anteriorment el va organitzar el 1974 quan es va jugar al Rice Stadium de la universitat que porta el mateix nom, van guanyar els Dolphins de Miami per 24-7 als Vikings de Minnesota, i el 2004, en el mateix escenari que aquest any, i que també van jugar els Patriots i van vèncer per 32-29, amb gol de camp, als Panthers de Carolina.

Brady es va convertir en el primer mariscal de camp a guanyar cinc títols de Super Bowl, tot i que va haver de superar a un quadre defensiu implacable contra ell.

Però el veterà passador de 39 anys es va retrobar amb la fórmula guanyadora en l'últim quart amb una passada de 6 iardes a Amendola.

Brady va acabar amb 43 de 62 passades, la major marca d'intents en la història del Super Bowl, per 466 iardes i dues passades de touchdown.

Els Patriots van aconseguir la major remuntada en la història dels Super Bowl, incloent la que van tenir fa dos anys quan van superar un desavantatge de 10 punts per vèncer els Seahawks Seattle.

Brady i el seu entrenador en cap, Bill Belichick, van guanyar el seu partit de fase final número 25 per aconseguir una nova marca.