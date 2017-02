El Physic Igualada dóna la gran sorpresa i clava una pallissa al poderós Quart

El Physic Igualada va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant el líder del grup C-B de la Lliga EBA, el Quart gironí, al qual va derrotar per un resultat bastant contundent (98-71).

En el primer quart els igualadins van dominar i van prendre bones decisions en atac, mentre que els visitants es mostraven superiors en el rebot. Al final del període inicial els anoiencs dominaven per quatre punts (22-18). En el segon hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant. Es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb cinc punts de renda per al conjunt local (44-39).

En la segona meitat, els jugadors dirigits per Jordi Martí van mostrar el seu millor nivell i, gràcies al bon joc col·lectiu, l'encert en el llançament exterior i la gran solidesa defensiva van poder clavar un parcial de 30-12. D'aquesta manera, es va arribar als deu dar-rers minuts del matx amb 23 punts de marge per als igualadins (74-51). En aquests, els anoiencs no van abaixar els braços en cap moment i es van mantenir sòlids, i al final es van endur una victòria molt meritòria. En la propera jornada, el Physic Igualada es desplaçarà a la pista del MoraBanc Andorra B, en un matx que s'iniciarà el proper dissabte 11 de febrer a partir de tres quarts de vuit del vespre.