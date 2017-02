El Sevilla deixa escapar dos punts contra el Vila-real i es desinfla en la lluita pel liderat

El Sevilla es desinfla en un moment clau del campionat. Ha perdut cinc punts en les dues últimes jornades. Va caure derrotat contra l'Espanyol i ahir no va poder desfer l'empat en el marcador contra el Vila-real. Per primer cop després de 27 partits, els andalusos van ser incapaços de marcar un gol al seu estadi. Però van estar a punt d'aconseguir marcar. I és que Sergio Asenjo, porter del Vila-real, va aturar el penal a Nasri al principi de la segona meitat. Va ser un partit força igualat, amb ocasions dels dos equips per marcar. El Sevilla va prendre les regnes del matx als últims minuts del partit.

L'ofensiva local va augmentar i les ocasions van arribar, però no van trobar la clau per superar el mur del Vila-real. Els andalusos queden en tercera posició a dos punts del Barça.