La sub-18 catalana femenina disputarà la fase final amb Paula Fernández i Laura Martínez

La selecció catalana sub-18 femenina, amb la fruitosenca Paula Fernández i la vilanovina Laura Martínez, va aconseguir ahir l'accés a la fase final del Campionat d'Espanya després de derrotar Castella i Lleó per 4 a 1.

Les jugadores del Barça van participar en un matx intens, marcat per la pressió inicial de les catalanes arran de la qual van gaudir de les primeres ocasions del matx.

Tot i això, les visitants no es van deixar intimidar i al minut 28 disposaven d'una clara oportunitat per encetar el marcador que finalment no van materialitzar. Però l'ocasió més clara del primer temps la va tenir, sens dubte, el combinat català amb un penal al 44 que Paula Fernández no va poder anotar.

A la represa, van arribar els gols en el moment en què Catalunya posava una marxa més al partit. Així, al minut 50, Laia Muñoz aprofitava un mal refús de la portera per enviar la pilota al fons de la xarxa. El segon no va tardar a arribar al minut 61 mitjançant Laura Fernández de jugada personal. Les locals van tenir la pilota una bona part d'aquest segon temps a camp contrari, i d'aquesta manera, anotaven el tercer, gràcies a una bona combinació que resolia Laura Galceran amb un xut creuat. Amb el matx sentenciat, Candela Andújar posava la cirereta al pastís amb un gran gol per l'escaire que suposava el 4-0. La darrera oportunitat del matx va ser per a Castella i Lleó, que anotava el gol de l'honor per mitjà de Paula de Santiago.

Al partit, disputat a Sant Feliu de Llobregat, hi van assistir diverses autoritats com Andreu Subíes, president de la Federació Catalana de Futbol, Josep Llaó i Joan Josep Isern, vicepresidents de la FCF, Paquita Linares, directiva i delegada al Baix Llobregat, Fèlix Gimeno, director del Comitè Tècnic d'Entrenadors de la FCF, el director esportiu Marc Vives i Albert Prieto, president del Santfeliuenc.