El Vilatorrada per fi tasta el gust dolç de la victòria després de dos mesos i mig

El CB Vilatorrada s'aferra a Primera Catalana. Els homes d'Oliver Fernández van provar el sabor del triomf davant el Bàsquet Neus, després de dos mesos i mig sense conèixer la victòria. Malgrat la intensitat inicial, els santjoanencs van necessitar sis minuts per fer la primera cistella.

El Neus abusava del tir de 3 per obrir escletxa en l'electrònic però van estar molt desencertats. Al segon període, el Vilatorrada va millorar la circulació de pilota i va incrementar la seva superioritat sota la cistella (34-27). El Vilatorrada no va poder tancar el partit fins a l'últim quart per les constants pèrdues de pilota i els rebots ofensius que agafava el Neus (69-59).