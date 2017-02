El fiscal demana 7 mesos de presó per a Lucas

La Fiscalia demana per al jugador de l'Atlètic de Madrid Lucas Hernández set mesos de presó i quatre per a la seva parella per un delicte de maltractament en l'àmbit familiar, així com dos mesos més per a la dona per un delicte de danys. Així ho va sol·licitar la Fiscalia durant el judici ràpid que es va celebrar ahir però que s'inicià divendres passat i que es va suspendre perquè la parella del futbolista no va poder assistir-hi.