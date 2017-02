Un mal segon temps condemna el CN Minorisa B davant la UAB B

CN MINORISA B/CW uab B

Partit disputat entre els equips B del CN Minorisa i el CW UAB. Es va decidir en el segon parcial quan els vallesans es van imposar per un 0 a 3 que deixava un complicat 3 a 6 en el marcador al descans. El tercer quart va ser igualat, resolt per la mínima a favor del visitants per 2 a 3. La mateixa igualtat es va mantenir els darrers vuit minuts tot i que també va ser el conjunt de Bellaterra el que es va adjudicar el parcial per 3 a 4, que va deixar el definitiu 8 a 13. Els manresans van desaprofitat un penal.