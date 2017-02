El Barça juga amb foc però és finalista de la Copa

Amb angoixa fins al darrer alè, però el Barça es va classificar anit per a la seva quarta final de Copa del Rei consecutiva i defensarà el títol. Els blaugrana van especular, al principi i també en els darrers minuts, i l'Atlètic va estar a punt d'igualar l'1-2 de l'anada i forçar la pròrroga. Els locals van acabar el partit sense els expulsats Sergi Roberto i Luis Suárez; pel camí, els visitants també havien perdut Yannick Carrasco. Gameiro havia fallat un penal però després es va rescabalar amb l'1-1 que va donar pas a uns darrers instants que van ser de màxima tensió.

Luis Enrique va deixar els dos puntals del migcamp que tenien ja l'alta, Sergio Busquets i Iniesta; tampoc no va jugar d'entrada anit Mascherano i l'escollit per ser la parella a l'eix de la defensa amb Gerard Piqué va ser Umtiti. Així, els tres escollits per poder crear i equilibrar el joc entre línies van ser Rakitic, Denis Suárez i André Gomes, amb Arda Turant fent de Neymar al costat de Leo Messi i un Luis Suárez descansat, ja que no va jugar contra l'Athletic Club tot pensant en el matx d'anit.

Simeone, com calia esperar , va treure un onze ofensiu amb tres puntes de llança perilloses com el belga Yannick Carrassco, Torres i Griezmann. Només li valia vèncer, marcant un mínim de dos gols, per superar l'eliminatòria i poder arribar a la final.



Cillessen i Luis Suárez, salvadors

Durant la primera mitja hora, els aficionats i Luis Enrique van tenir moments de vertigen perquè els jugadors de l'Atlètic s'anticipaven i arribaven amb facilitat a l'àrea de Cillessen, providencial durant aquest primer terç del matx. Ja en la primera jugada dels visitants, va estar a punt de connectar un xut Fernando Torres a pocs metres de la línia de gol. L'ocasió que tenia en el minut 4 Luis Suárez, amb la rematada que va impactar en un lateral de la xarxa de la porteria de Moyá, va ser una flor que no va fer estiu. Poc després, Cillessen havia de lluir-se quan Yannick Carrasco l'afusellava en una ocasió que va ser molt clara. El porter holandès va tornar a estar viu quan Koke va buscar la diana.

De mica en mica, els homes de Simeone van anar perdent la seva verticalitat i Griezmann no tenia un nit tampoc gaire inspirada. El domini i la possessió encara van ser dels matalassers una estona més, però a partir del minut 30 l'equip blaugrana va començar a tocar, i Denis Suárez i André Gomes van aparèixer per donar més sentit al futbol dels locals. Messi també es mostrava actiu i va ser una acció personal seva, un eslàlom entre quatre defenses rivals, la que va ser determinant. El seu xut sec va ser rebutjat per Moyá i qui estava amb la canya a punt era l'uruguaià Luis Suárez que no va perdonar el gol. Un cop dur per a l'Atlètic just abans del descans; els madrilenys continuaven estan obligats a fer dos gols, però ara això només els portaria a la pròrroga.



Expulsions, penal i nervis

A la represa, als visitants se'ls van acumular els problemes amb forma de lesions. Primer havia de ser Gaitán qui abandonés el camp i de seguida ho havia de fer Godín, autèntic mariscal de l'Atlètic i un dels jugadors de més caràcter del seu equip. El va susbstituir Lucas Hernández, d'actualitat als últims dies per maltractaments i per les denúncies mútues amb la que era la seva parella sentimental.

Al Barça semblava que tot ja se li posava de cara però el partit es v embolicar amb un Sergi Roberto que no estava gens centrat i que rebia una justa segona groga per una puntada a Filipe Luis, i quan Aleix Vidal estava a punt d'entrar en el lloc del jugador de Reus. L'Atlètic es va llançar a la recerca d'un gol i el va marcar Griezmann però l'àrbitre, de forma errònia, havia anul·lat la jugada per fora de joc del francès, que la posició de Piqué anul·lava.

Luis Enrique volia mantenir la renda i posava al camp homes de contenció clara com Mascherano i Sergio Busquets. Diego Simeone buscava, en canvi, pòlvora. Però el que va trobar va ser que es va quedar també amb deu homes per la falta brutal de Yanick Carrasco a Arda Turan.

Piqué va cometre un penal que Gameiro no va aprofitar però els blaugrana van continuar massa relaxats i el francès finalment va empatar. La tensió creixia i en un tres i no res Luis Suáfrez va veure un parell de grogues. L'Atlètic es va acostar amb perill però una falta de Filipe Luis a Messi va consumir bona part del descompte.