ARXIu PARTICULAR

Les fèmines del Subaru tenen molta activitat ARXIu PARTICULAR

Els equips de pàdel del Subaru Igualada van tenir un cap de setmana ple d'activitats. En la categoria femenina, l'equip de 2a Catalana va perdre amb el Pàdel Center Penedès. El de Tercera es va imposar a Olesa (1-2) i el de Quarta (a la foto) va caure a les pistes del Complex Aquàtic i el CT Manresa. Pel que fa a la Segona Categoria masculina, hi va haver victòria per 3-0 davant el Pàdel Indoor Igualada i, en la lliga de +45 anys, una derrota a casa per un mínim 1-2 amb el Tot Pàdel de Sant Fruitós de Bages