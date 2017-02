Les figures d'Héctor Cuadrado valen per adjudicar-se un nou Gran Prix Nacional a Manresa

Després de tres dies de figures realitzades, figures fallades i d'estats d'emoció ben diferenciats, Héctor Cuadrado va repetir victòria en la tercera edició del Gran Prix Nacional de billar artístic celebrat al local del Club Billar Manresa, al carrer dels Dipòsits Vells. Cuadrado va superar en una final emocionant Xavier Fonellosa per un mínim 3 a 2, amb uns elevats percentatges.

A les semifinals, Héctor Cuadrado va vèncer Sergio Sánchez, també per 3 a 2, i Xavier Fonellosa va derrotar Jaume Norberto per un clar 3 a 0, encara que els sets van ser molt igualats. A quarts de final també hi van arribar Miquel Argemí, que va perdre amb Norberto per 3 a 2; Jordi Oliver, que va caure amb Cuadrado per 3 a 1; Francesc Hernández (CB Manresa), eliminat per Sánchez per 3 a 0, i Gregorio Alonso, que va quedar fora en mans de Fonellosa per 3 a 0. També va participar en la competició Antonio Sáez (CB Manresa). Cal destacar els bons percentatges dels jugadors de la part baixa del quadre, que va donar encara més interès a aquest Gran Prix Nacional, seguit per un gran nombre de públic.

Dissabte que ve es durà a terme el campionat català de billar artístic al mateix local del Club Billar Manresa, amb la participació dels millors jugadors del Principat, entre ells Francesc Hernández i Antonio Sáez, del CB Manresa. Les tandes de partides seran a les 10 del matí i a les 4 de la tarda. El cicle de competicions es completarà amb el Torneig Ciutat de Manresa Memorial Jaume Arnau de billar a tres bandes, amb les prèvies els dies 18 i 19 de febrer i les finals l'11 i el 12 de març.