El gerent del CE Manresa, Kike Ledesma, plega en desacord amb el camí que ha emprès el club

Kike Ledesma es presentava el juny de l´any passat com a gerent del Centre d´Esports Manresa en un gest, per part del club, d´intentar professionalitzar-se. Doncs bé, mig any després, Kike Ledesma ha deixat l´entitat de forma fulminant (també com a entrenador de l´aleví A). Motius personals i professionals al·lega en la seva carta de comiat enviada al president José Luis Correa.

Ledesma, que porta més de 20 anys al CE Manresa, els darrers 14 seguits, havent fet diferents papers, com ara el de jugador de la base, entrenador, coordinador i ara gerent, ha preferit no fer declaracions, almenys de moment, posant per davant el club abans que la seva pròpia persona. Sigui com sigui sembla clar que en la seva marxa hi ha un desacord total en la manera de portar el club els darrers mesos, i en particular, amb moltes de les decisions que s´han pres.

El novembre passat, el president José Luis Correa, anunciava a Regio7 la seva intenció de fer una gran inversió al club fins portar-lo a categories més altes com pot ser la Segona Divisió B. Coincidint amb aquelles declaracions, va ser incorporat Jonathan Modesto com a director esportiu general. Amb aquesta incorporació, el fins llavors secretari tècnic Enric Moreno va fer un pas enrere i va deixar el seu càrrec abans d´acabar l´any. Els mals resultats del primer equip van portar a la destitució de l´entrenador de primer equip Dani Fernández (hi van posar l´actual, Albert Garcia) i des de llavors s´han fet molts canvis a la plantilla, amb nombroses incorporacions que, esportivament, no han acabat de quallar si es tenen en compte els darrers resultats d´un equip que es troba en posició de descens al grup 1 de Primera Catalana. També els equips juvenils han vist com eren canviats els seus entrenadors. Albert Nualart era destituït a l´A perquè «no encaixava en el projecte», segons paraules del propi Jonathan Modesto i Toni Filgaira era rellevat al B per l´extècnic del Can Parellada Carlos Cazorla. La setmana passada era presentat el madrileny Luis Miguel Martínez Damián, exjugador de Primera Divisió, com a nou tècnic del juvenil A, debutant diumenge passada amb derrota davant el Gimnàstic de Manresa al Congost per 0 a 1. Abans que Martínez Damián, va estar uns dies amb l´equip el brasiler Fábio Giuntini Santiago però va haver de marxar al seu país per motius personals.