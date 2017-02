Grant deixa de ser el seleccionador de Ghana

L'israelià Avram Grant ha deixat de ser seleccionador de Ghana després d'arribar a un acord amb la federació de futbol del país. En un comunicat, s'informa que s'ha decidit no renovar el contracte, que expirava el proper 28 de febrer. Els coneguts com Black Stars es van classificar en quart lloc en la recent Copa d'Àfrica, guanyada per Camerun, i que es va disputar a Gabon. Grant estava en el càrrec des del desembre del 2014, i abans havia dirigit, entre d'altres clubs, el Chelsea i el Partizan.