La jugadora santvicentina Laia Bertran juga l'estatal autonòmic femení sub-17

arxiu particular

Laia Bertran pertany a l´equip del Penya Esplugues arxiu particular

Des d'avui i fins el proper cap de setmana, els pavellons de Cornellà, Esplugues i Castelldefels acolliran el campionat d'Espanya sub-17 en categoria femenina, que és obert a les seleccions autonòmiques. Hi ha un total de 10 participants, i Catalunya n'és l'amfitriona. A les seves files hi ha Laia Bertran, de Sant Vicenç de Castellet i que milita al Penya Esplugues.

El torneig comença avui amb la fase prèvia. Hi ha dos grups de tres equips i un de quatre, en el qual hi ha Catalunya. A les 11 debutarà contra Cantàbria al pavelló de Les Moreres, a Esplugues. Demà, a la mateixa hora i indret, el rival serà La Rioja. Divendres el matx contra Múrcia serà a les 12 del migdia. Els campions dels tres grups, a més del millor segon, es classificaran per a les semifinals de dissabte.

La seleccionadora catalana és la bagenca Clàudia Pons, que va ser capitana del Gironella FS. Pons, que subratlla que «és important mantenir una concentració constant, portar el pes dels partits, cosa que ens ha costat en alguns dels amistosos de preparació. Però tinc un grup de jugadores compacte i que mereix el títol en aquest campionat».