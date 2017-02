Treballat triomf del primer equip del Manresa RC en la seva visita a Olot

El primer equip del Manresa RC va enfrontar-se a un dur rival, el combinat Garrotxa-Banyoles, en el partit disputat al camp de les pistes d'atletisme de Sant Roc, a Olot, i que va acabar amb un 0 a 7 a favor dels manresans.

El duel es preveia igualat i així va començar, amb molta contundència en les accions de contacte de les dues formacions. Després d'errar un cop de càstig cadascun, en una melé a cinc metres de marca, els manresans van guanyar la pilota i el flanker va aconseguir arribar a l'assaig, però un defensa local es va posar per sota de l'oval i no va permetre plantar-lo.

La línia manresana va prémer l'accelerador i va intentar trencar la dura i consistent defensa dels locals. En una touche, el Manresa RC va estrenar el marcador, que va quedar 0-7 després de la transformació. Els de casa no es van donar per vençuts amb contactes durs. El conjunt local va aprofitar un altre cop de càstig per xutar a pals, però no va aconseguir sumar.

El Manresa RC va tornar a arribar a línia de marca dues vegades més, però els d'Olot no van permetre que plantessin la pilota. Just abans del xiulet final, el Garrotxa-Banyoles va concedir un cop de càstig i els manresans van decidir tornar a xutar a pals per intentar augmentar el resultat del marcador, però la pilota va impactar contra el pal del mig i va tornar a entrar al camp, i el joc va continuar. Tot seguit un avant va provocar el final del partit i va donar la treballada victòria als del Bages. (0-7).

L'equip B del Manresa RC va vèncer en un duel marcat pel fort vent davant el Mataró B per 15 a 12 (10 a 0 al descans). Els sub-14 van enfrontar-se a l'AR Lyceé Française en un partit al Congost que va acabar 17 a 32 a favor dels visitants.