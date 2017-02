El Barça esquiva la bala de la ruleta russa

Luis Enrique ha guanyat, a la banqueta del Barça, vuit dels deu títols en joc en les dues temporades i mitja que fa que hi és. Amb l'asturià, els blaugrana només han deixat escapar la Supercopa d'Espanya i la Lliga de Campions de la temporada passada. I enguany, de moment, ja té una final assegurada, la de la Copa del Rei, lligada dimarts després d'un agònic partit de tornada davant de l'Atlètic de Madrid. Tenint en compte que l'adversari en el partit decisiu, l'Alabès, serà, sobre el paper, inferior, el més lògic seria parlar del novè campionat d'aquesta era. Fins aquí, res a dir. Ni tampoc a l'extraordinària capacitat de supervivència d'un equip que arriba, per quart any consecutiu, si comptem el de Gerardo Martino, a la final d'una competició per a la qual de vegades és complicat de concentrar-s'hi. No és senzill fer-ho durant un gener climatològicament complicat i amb un calendari ple de compromisos, just després de l'aturada nadalenca.

Però l'aficionat del Barça, malgrat l'èxit, no està tranquil. No ho pot estar. Hi ha massa elements que conviden a pensar que no es va pel camí correcte. Costa massa tot. El joc no és fluid, i si no actuen damunt del camp totes les patums, es pateix per assegurar els triomfs. No és estrany, en aquest moment de la pel·lícula, que equips de segona línia com el Betis i la Reial Societat impedeixin que l'equip surti en condicions de la seva àrea o que d'altres com l'Ahtletic de Bilbao o l'Atlètic de Madrid, que sovint han arribat al Camp Nou amb l'autobús preparat per posar-lo davant de la porteria, ara dominin la possessió de la pilota durant llargs períodes.

Es pot confiar en el Barça actual? El soci que ho veu tot positiu dirà que sí, que no se li pot demanar res més a un equip que fa una dècada que assoleix triomfs constantment, que ha fet el sacrifici d'arribar a la final en condicions adverses i que té la millor davantera. El patidor de tota la vida i el crític, però, pensa que el joc és massa inconstant, que l'equip està jugant a la ruleta russa massa vegades i que això és perillós quan es tracta de mantenir-se amb vida o de quedar apartat de la competició. El que queda clar és que les emocions estan assegurades. I dimarts torna la Champions. El revòlver torna a estar carregat.