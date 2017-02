El CAI Petromiralles obté tres podis al Trofeu Ciutat de Badalona de Marxa

Els marxadors del CAI Petromiralles van assolir tres posicions de podi en les proves corresponents al 26è Trofeu Ciutat de Badalona de Marxa, Memorial Paco Águila, que es va dur a terme a la Rambla badalonina. En la prova competien 5 atletes del CAI, amb una molt destacada actuació global.

Sílvia González va assolir la primera posició en la categoria sènior, que va resultar ser el segon lloc en la categoria absoluta, amb un temps de 57 minuts i 56 segons sobre els 10 quilòmetres de la prova femenina, guanyada per Mireia Urrutia del CA Canaletes. Josep Martí va quedar en segon lloc en la categoria veterana masculina, amb un temps de 26 minuts i 21 segons per cobrir els 5 quilòmetres de cursa. Laura Giménez va acabar tercera en la categoria cadet femenina i va aturar el cronòmetre als 16 minuts i 18 segons per fer els tres quilòmetres de recorregut, i Marina Gutiérrez va acabar 16a (22'51''). Finalment, Ares Giménez va acabar 21a en la categoria aleví femenina, amb un temps de 15 minuts i 47 segons per fer els dos quilòmetres de recorregut de la prova.