Jasikevicius no va fitxar pel Barça perquè «certes coses no quadraven»

L'exjugador del Barça i actual entrenador del Zalgiris Kaunas, Sarunas Jasikevicius, ha admès, en una entrevista al programa Showtime de la Cadena Cope, que va estar a punt de fitxar pel Barça l'estiu passat, però que hi va haver alguns punts que no van fer possible aquesta intenció.

Segons Jasikevicius, «vam parlar una vegada, però tothom té les seves idees. Jo tinc la meva i ells tenen la seva, i no vam poder continuar parlant perquè les coses no quadraven». El lituà va admetre que «tinc molta estima a aquest club i a la gent que hi treballa. Cal saber què fa falta per fer un bon paper i possiblement la meva idea era una mica diferent de la que tenien ells».

El Barça Lassa, que va rellevar l'entrenador, Xavi Pascual, i el director esportiu, Joan Creus, per confiar en Giorgos Bartzokas i en Rodrigo de la Fuente, serà el proper rival de l'ICL Manresa en partit de lliga, diumenge al migdia. La temporada blaugrana està sent desastrosa. A l'estiu també es va dir que Jasikevicius no havia fitxat perquè no tenia els anys d'experiència requerits.