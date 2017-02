Laia Beltran debuta amb gol i victòria en l'estatal femení

La selecció catalana sub-17 femenina de futbol sala, on juga la santvicentina Laia Beltran i és entrenada per la bagenca Clàudia Pons, va debutar amb victòria en el primer partit de la fase única del campionat d'Espanya, disputat davant Cantàbria a Esplugues de Llobregat (4-2).

Catalunya va sortir amb força i només va necessitar dos minuts per obrir el marcador en una jugada on la defensora cantàbrica Beceiro va desviar la pilota per acabar al fons de la xarxa. Al minut 9, Clara Rivera creuava un xut per fer el 2 a 0 i, només començar la segona part, Alexandra Giró va fer el tercer en una bona jugada col·lectiva. Crespo va retallar distàncies per a les cantàbriques, però Laia Beltran va fer el quart després d'una gran jugada de Vidal. Lleir va fer el definitiu 4 a 2. Amb aquestes bones sensacions, Catalunya jugarà el segon partit avui a les 13 hores davant la Rioja al pavelló municipal Les Moreres.