L'Alabès aprofita un gol tardà per ser a la seva primera final de Copa

Poques vegades catorze minuts damunt del terreny de joc seran tan ben aprofitats com els del jugador canari Édgar Méndez. L'extrem va rellevar Toquero al minut 79, cinc més tard anotava el gol que classificava el seu equip per a la primera final de Copa de la seva història i encara va tenir temps per lesionar-se i haver de ser substituït. Els alabesos van accedir a la seva primera final de Copa de manera merescuda perquè van proposar més que un Celta tímid. El Barça espera els bascos a la final. Dissabte, tots dos en disputaran una d'anticipada a la lliga.

L'Alabès va portar el pes del partit a la primera meitat i va disposar de les primeres ocasions, en una acció en què Toquero no hi va arribar i amb un xut de Deyverson. Les oportunitats més clares, però, van ser gallegues. La millor, una acció de Iago Aspas en què Pacheco va enviar la pilota fora. Setze minuts més tard, i després d'una falta llançada fora per Ibai, el mateix davanter cèltic va poder anotar, però la seva vaselina va anar per damunt del travesser. Fins al descans, el ritme va baixar i només hi va haver un cop de cap de Feddal i una falta llançada per Wass, tots dos molt desviats.

A la represa, l'Alabès va ser molt superior. Ibai, Deyverson i Theo ja van perdonar en accions en les quals van posar a prova Sergio Álvarez. Va ser quan semblava que arribava la pròrroga que Édgar Méndez va recollir una prolongació de Camarasa després d'un robatori de Manu García per desfer-se de Jonny i Cabral i tocar amb subtilesa davant del porter. Ni els atacs finals gallecs, ni els set minuts descomptats per Mateu ja no van evitar l'inevitable.