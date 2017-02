L'Igualada s'estrena a la Copa de la Lliga amb un clar triomf contra el Roda

L'IFHCP va passar a la ronda següent de la Copa de la Lliga en superar el CP Roda, de Primera Catalana, amb un clar 2-6. Una fluixa primera part de les visitants va donar vida al CP Roda, que marxava al descans amb un empat a dos gols. Les anoienques van sentenciar el partit a la segona part millorant en tots els aspectes, i això es va transformar en una bona defensa i en un atac més efectiu. La propera eliminatòria serà entre els dos equips sèniors del club, el Nacional Catalana i el Primera Catalana. Un derbi ben peculiar, que es disputarà el cap de setmana del 19 de març. I és que l'Igualada Noia Freixenet es va imposar a un primera nacional, el CHP Bigues i Riells, per 3 a 6. El proper partit de la lliga regular per a l'Igualada FHCP serà aquest diumenge a les 12.45 h, a les Comes, contra el Club Olesa Patí.



El Nítidus reacciona

El Nítidus Igualada va superar amb molta autoritat el cuer de la classificació, el CH Palau Plegamans C (10-2), i remunta dos llocs a la taula i ocupa la quarta posició. D'altra banda, les benjamines de La Sandvitxeria van intentar aprendre tot el que van poder de l'Hoquei Figueres, molt superior.