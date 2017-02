Mascherano no jugarà a Vitòria i és dubtós que pugui ser a París

El Barça no només va perdre Sergi Roberto i Luis Suárez per a la final de la Copa del Rei, sinó que també va veure com es lesionava un altre dels seus elements. Javier Mascherano va pagar haver de sortir al camp sense escalfar-se després de l'expulsió de Sergi Roberto i haver d'actuar en una posició tan exigent com la de lateral dret i es va fer una lesió muscular, que el club no va especificar ahir, al bíceps femoral de la cama esquer-ra. Per aquest motiu, és gairebé impossible que l'argentí estigui a punt per jugar dissabte, en partit de lliga, al camp del futur rival en la final de Copa, l'Alabès, i la seva presència en l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, dimarts vinent a París, és també molt dubtosa.

Respecte dels sancionats, s'al·legarà per la segona targeta groga que va veure Luis Suárez, però hi ha poques possibilitats de perdó, i encara més si es llegeix l'acta arbitral. En ella, Gil Manzano va dir que l'uruguaià no va abandonar el camp prou ràpidament i es va quedar al túnel de vestidors.