Pere Balcells supera tres rècords d'Espanya als estatals màster d'hivern

Foto de grup dels nedadors del Club Nagi que van participar en els Campionats d´Espanya de Palma de Mallorca arxiu particular

Tres nedadors bagencs del Nagi, Pere Balcells, Joan Claret i Rosa Maria Gibert, han participat aquests dies en els Campionats d'Espanya de natació màster a Palma de Mallorca.

Va destacar per sobre dels altres el santpedorenc Pere Balcells (+60). Ell va debutar l'any passat en la competició màster i, com que encara és un desconegut, a Palma de Mallorca va sorprendre tothom amb tres rècords d'Espa-nya en la seva franja d'edat. En els 100 i 200 estils, Pere Balcells va quedar a unes dècimes de les millors marques estatals. En els 100 braça sí que va establir un nou rècord d'Espanya i en el pas pels 50, també el de 50 metres. El tercer rècord el va aconseguir en els 50 braça, i va completar així una actuació molt brillant. Ja l'any passat, el del seu debut, va obtenir una medalla de plata i una de bronze als Campionats d'Europa que es van celebrar a Londres.

Per la seva part, el sallentí Joan Claret (+70) va guanyar els 100 papallona, va ser segon en els 50 lliures i 200 papallona (també es va penjar una medalla de bronze) amb temps molt propers als seus millors registres. I la manresana Rosa Maria Gibert, ja recuperada de la lesió a l'esquena, va participar en la competició, però sense entrenaments, d'aquí els seus registres més aviat fluixos.

En total, l'equip de set nedadors del Club Nagi, capitanejats per Josep Claret, va sumar un total de 18 medalles. D'elles, deu d'or a càrrec de Gloria Guerrero (5), Pere Balcells (4) i Joan Claret (1); dotze de plata per a Enric Ferrer (2), Joan Claret (2) i Gloria Guer-rero (2); i dues de bronze per a Enric Ferrer i Joan Claret.