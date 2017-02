'Purito' Rodríguez: "No sé si hagués estat capaç d'estar un altre any al 100%

Pocs mesos després de penjar definitivament la bicicleta, l'exciclistacatalà Joaquim 'Purito' Rodríguez ha reconegut que si finalment hagués decidit tornar a la competició de la mà del Bahrain-Merida Pro Cycling Team, potser no hagués estat capaç de "fer-ho al 100%".

'Purito' ha presenciat un acte organitzat per la clínica Podoactiva a Barcelona, on ha explicat als periodistes com és la seva nova rutina allunyat del pilot.

"Ha canviat tot una mica. Ara quan sóc a casa, sóc a casa, abans era per entrenar. Ara entreno al matí quan els nens són al col·legi i el cap de setmana el passo a casa", ha relatat.

Això no obstant, l'exciclista català no s'ha desconnectat al 100 % del ciclisme professional. Després d'anunciar el seu retorn a la competició de la mà del Bahrain-Merida, es va retractar fa uns mesos de la decisió i va fer pública la seva retirada definitiva, si bé segueix col·laborant amb l'equip del golf pèrsic.

"Quan estàs amb l'equip, no costa tant competir. El problema és sobretot quan arribes a casa i has de cuidar-te, entrenar molt fort i després passar molts dies fora de casa. Un altre any no sé si hagués estat capaç d'estar al 100%, que era l'única manera amb la qual volia tornar", ha relatat.

La seva funció en l'esquadra és principalment aconsellar els joves i ser el nexe d'unió entre els ciclistes i el responsable de l'equip.

"Puc estar ficat en el grup dels directors per donar la meva opinió sense tampoc tenir cap obligació. També puc estar amb els joves o amb els ciclistes. Ara faig el que vull. Si vaig al Teide amb els companys puc entrenar amb ells. També sóc la veu dels corredors amb vista al capdavant de l'equip", ha puntualitzat.

En aquest sentit, assegura tenir temps per estar amb els seus fills -"ara sóc jo qui m'adapto als nens i no els nens els que s'han d'adaptar a mi"- i preparar al costat del medallista olímpic José Antonio Hermida la Cape Epic, una prestigiosa carrera de bicicleta de muntanya que es disputa el pròxim març a Sud-àfrica.

"El preparo amb molta por. La competició ja s'ha acabat per a mi, el que vull fer és esport i gaudir, fent coses que sempre he envejat sent professional. Ara el que faré és gaudir i anar a una carrera a gaudir", ha subratllat.

En qualsevol cas, 'Purito' ha volgut deixar clar que no viatja a Sud-àfrica a competir: "La bici de muntanya canvia totalment per comparació a la de carretera i aquella gent és molt bona. Ni que em preparés com si fos la Lieja-Bastogne-Lieja faria alguna cosa en la general", ha puntualitzat.

Així és la nova rutina de 'Purito', que viu "tranquil" després del seu adéu de la competició gaudint de la bicicleta des d'un altre punt de vista.

"M'estan pressionant per veure si em puc enrolar una mica més amb els directors del Bahrain-Merid però ara mateix no em veig, perquè significaria tornar a començar lluny del rol que tinc ara. M'encanta estar amb la llibertat de fer-ho tot o no fer res", ha dit.