La selecció sub-21 de Xavi Cols venç els dos amistosos contra Portugal

La selecció espanyola sub-21 de futbol sala, en la qual figura el manresà Xavi Cols, va saldar amb dues victòries els dos amistosos en què es va enfrontar a la selecció de Portugal (2-4 i 2-3).

En el darrer partit es va imposar a Portugal per 2-3 en el segon partit amistós entre les dues seleccions. El primer gol del partit l'anotava Cobarro als 9 minuts de joc. Malgrat això, Portugal no abaixava els braços i Alfonso Jesús empatava el partit abans d'arribar al descans (1-1). Ja a la segona meitat el conjunt portuguès va sortir amb més intensitat i Alfonso Jesús novament anotava el 2-1 i posava en avantatge els lusitans. Al minut 32, Alberto García aconseguia la igualada, i Lucas va ser l'autor del definitiu 2-3 quan faltaven quatre minuts per a la conclusió del xoc. Així, el manresà Xavi Cols va contribuir en les dues victòries del combinat, així com els seus companys d'equip al Barça Lassa el porter Miquel Feixas de Jesús i l'ala Sergio González.