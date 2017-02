El Barça viatja a Vitòria sense Piqué, Arda, Mascherano i Rafinha

L'entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha donat a conèixer la llista de convocats per visitar Mendizorroza, on no hi haurà els lesionats Arda Turan, Rafinha Alcántara i Javier Mascherano, mentre que Gerard Piqué, que aquest divendres s'ha exercitat al marge dels seus companys, també ha quedat descartat.

L'equip blaugrana viatja a Vitòria sense aquests quatre jugadors, als quals se suma el porter Jordi Masip, descartat per decisió tècnica.

Unes baixes que han obligat Luis Enrique a convocar el migcampista del filial Carles Aleñà, que ha estat la principal novetat en la sessió prèvia al partit contra l'Alabès.

En l'entrenament celebrat a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, Arda Turan no ha saltat a la gespa. El club ha informat que el turc pateix una sobrecàrrega a l'adductor de la cuixa dreta i la seva evolució marcarà la disponibilitat amb vista als pròxims partits.

Tampoc no s'ha exercitat al mateix ritme que els seus companys Gerard Piqué, que en l'últim partit de la lliga de fa una setmana contra l'Athletic Club va abandonar el terreny de joc amb un sobrecàrrega muscular a l'adductor de la cama esquerra.

Això no obstant, el central català va jugar els 90 minuts en la tornada de la semifinal de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid, després de la qual cosa l'equip blaugrana va signar el pas a la final de la competició.

L'absència de Piqué se suma a la de Mascherano, que davant l'equip 'matalasser' va patir una lesió al bíceps femoral de la seva cama esquerra. D'aquesta manera, el Barcelona afronta el partit contra l'Alabès amb només dos centrals purs: Samuel Umtiti i Jérémy Mathieu.

Tampoc no ha arribat a temps per viatjar a Mendizorroza Rafinha Alcántara, que contra l'Athletic Club va patir una fractura nasal com a conseqüència de la topada que va tenir amb el seu company, el porter Marc-André ter Stegen.