El CN Minorisa firma una digna actuació als catalans absoluts a Terrassa

La participació del Club Natació Minorisa, setzè per clubs, als campionats de Catalunya a Terrassa va tenir alguns punts destacats per part dels nedadors entrenats per Genís Rico. Berta Martínez, malgrat la seva joventut, va entrar en la final A dels 100 esquena i va ser setena, amb 1.08.04. En 50 esquena, va acabar catorzena (32.18). Van ser també en finals B: Alba Rovira, en els 50 (36.30) i 200 braça (2.47.24), Maria Gea en els 200 metres esquena (2.28.77) i Jana Torreblanca en els 100 lliures (1.01.85). En relleus, tots els equips van superar els rècords del CN Minorisa: 3.54.94 en els 4x100 lliures masculins i 8.24.05 en els 4x200 lliures també d'homes; en fèmines, els registres van ser de 4.17.00 en els 4x100 lliures, 9.23.04 en els 4x200 lliures i 4.42.91 pel que fa a la prova dels 4x100 metres estils