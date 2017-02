Dos partits per a Luis Suárez i retiren la targeta a Busquets

El comitè de competició de la Federació Espanyola de futbol no va tenir en compte les al·legacions presentades pel Barça per tal de retirar la segona targeta groga que va veure Luis Suárez en la tornada de les semifinals de Copa i l'uruguaià va ser castigat amb dos partits, motiu pel qual no podrà jugar la final contra l'Alabès, ni en el debut de la temporada vinent. El segon partit és derivat del fet que no marxés del túnel de vestidors. Carrasco i Sergi Roberto, que tampoc no podrà jugar la final, van ser sancionats amb un partit, i es va retirar la targeta a Busquets per allunyar la pilota del camp quan ja n'hi havia una altra.