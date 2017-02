Joan Girona és el nou president de l'AEE Paidos

L'assemblea de l'AEE Paidos ha escollit com a nou president Joan Girona i Rodríguez, qui relleva Antoni Gener i Araqué. Girona (el primer per l'esquerre a la foto) ha estat al Paidos com a alumne, monitor, tècnic de bàsquet i, ara, pare. Com a jugador es va formar al Paidos i va continuar al CBiUM. La seva trajectòria d'entrenador la va encetar també al Paidos, amb un tercer lloc als catalans del 2004. Ha estat a l'Asfe i el CBiUM, i és director tècnic de l'EBSF. Ha format part de la comissió de Sant Fruitós Ciutat del Bàsquet Català 2016