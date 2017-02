Luis Enrique: "És clau que a la final de Copa pugui acudir-hi molta gent"

L'entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, no ha revelat les seves preferències sobre l'escenari de la final de la Copa del Rei que el seu equip disputarà el 27 de maig contra l'Alabès, si bé ha subratllat que "és clau" que a aquest partit hi pugui acudir "molta gent".

En la roda de premsa prèvia al partit de la lliga de demà (16.15 hores) contra l'Alabès a Mendizorroza, el preparador asturià ha assegurat que li provoca "zero morbo" tot allò referent a la seu de la final copera, després que Reial Madrid i Athletic de Bilbao hagin confirmat que no cediran els seus respectius estadis.

"Des que sóc aquí hem viscut aquí les dues situacions: la de jugar al Camp Nou, que ens va encantar, i la de jugar al Vicente Calderón, que també em va encantar. Que pugui acudir-hi molta gent és clau", ha afirmat.

No ha volgut el tècnic entrar en polèmiques quan se li ha preguntat si entén la decisió del Reial Madrid de no oferir el Santiago Bernabéu per albergar la final.

"A mi això em provoca zero morbo. Entenc la postura de cada club i ja està. És una qüestió que m'és totalment indiferent", ha tancat.