L'Avià i el Manresa no poden fallar a casa per no agreujar més la seva delicada situació

Partits vitals els que tenen l'Avià i el Manresa en la seva lluita per la permanència. L'Avià, que aquesta setmana ha incorporat Sergi Vilalta, un jugador ofensiu procedent del Santpedor, rep avui (16 h) un Lloret acomodat a la part alta de la classificació (és sisè a set punts del líder Horta). El tècnic Pablo Becerril, que té la baixa de Jona, considera que «hem de demostrar que ens juguem alguna cosa més que ells». Un dels handicaps per a l'Avià és l'estat del terreny de joc. Segons Pablo Becerril, fins i tot hem hagut d'anar a entrenar-nos algun dia a Puig-reig. Està molt enfangat i això, sense dubte, els afavoreix a ells, que fan un joc directe i són més forts físicament».

El Manresa tindrà demà la visita del Sant Cugat (12 h), un equip que tampoc no passa per un bon moment. Els vallesans han sumat dos punts en els quatre darrers partits, amb dos empats i dues derrotes, la darrera amb l'Horta per 0 a 5. L'entrenador del Manresa, Albert Garcia, té clar que «és un partit que hem de guanyar sí o sí. És vital per a nosaltres. És una nova oportunitat després de l'empat de diumenge a Montcada i de la derrota a casa amb el cuer Masnou. A diferència de la darrera derrota al Congost, precisament amb el Masnou, el Sant Cugat ve pressionat perquè sap que una derrota l'aboca de ple a la zona més calenta de la classificació».

Per jugar aquest partit, el Manresa no disposarà de Javi Rebollo ni de Jonny per motius personals. Albert Garcia considera que «hem d'imposar un alt ritme de joc des del principi. Físicament estem per competir bé, i això ho hem d'aprofitar».

En el grup 2 de Primera Catalana, l'Igualada té jornada de descans després de la retirada del Jesús Maria ara fa unes setmanes. Els igualadins de Dani Gimeno estan lluitant per evitar el descens a Segona Catalana.