L'ICL juga al Palau en plena crisi blaugrana

Potser és el millor moment per anar al Palau Blaugrana. O potser el pitjor, segons com es miri. L'ICL, cuer de la lliga Endesa amb només 3 victòries, visita avui el Barça, que en té 13 i és quart classificat. Però la situació a l'equip blaugrana que dirigeix Georgios Bartzokas és de polvorí perquè aquests números a l'ACB no poden amagar que dels darrers 6 partits (inclosos els de l'Eurolliga) només n'ha guanyat un. És el mateix balanç de l'ICL al darrer mes (1 victòria-4 derrotes), en el seu cas només a l'ACB.

Divendres a la nit, el Barça va perdre al Palau Blaugrana amb el Galatasaray (62-69), que era cuer a l'Eurolliga. Ha perdut els seus 3 últims partits a casa: enfront del Baskonia en competició europea, amb el RETAbet Bilbao i el darrer amb l'equip turc. Abans de jugar el partit contra el Galatasaray es va filtrar que el club havia imposat una multa de 5.000 euros al tècnic i als jugadors per baix rendiment.

Ibon Navarro, que ha de portar les regnes d'un Manresa al darrer lloc i tocat per la derrota en pista de l'Obradoiro (89-75), comenta sobre el rival d'avui que, «malgrat tots els seus problemes i de com està a l'Eurolliga, continua sent un dels millors equips del continent. La situació en la qual es troba el fa encara més perillós avui. El que hem de fer nosaltres és aprofitar el partit per intentar millorar més en algunes coses; per intentar llegir com va el partit, ajustar-nos al que ens puguem trobar. Tampoc no és molt clar quin Barça tindrem avui al davant. Si entrarà molt en joc o no Munford, quins sistemes seran els que faran servir. Hi ha feta una preparació prèvia però potser ens haurem d'adaptar a moltes coses sobre la marxa». I sobre la sanció econòmica que s'ha imposat a la plantilla del rival, Ibon Navarro no opina: «ja tinc prou problemes al meu jardí per entrar en d'altres».

L'entrenador del Manresa no té queixa de la feina dels seus homes durant la setmana: «ha estat bona, com gairebé totes, en el nivell de compromís i esforç. El problema no és l'actitud, és que estem una mica verds per a certs partits, i això ens penalitza. Som més humans del que ens agradaria ser. El Barça és més poderós que l'Obradoiro, no tant a nivell físic, com de qualitat i talent». Sobre el darrer lloc que ocupa l'ICL, Navarro manifesta que «nosaltres no condicionem la nostra feina a la classificació, si ho féssim així ens faria falta tenir aquí un psicòleg. Nosaltres analitzem el que hem fet malament però no jutgem. I tenim jugadors amb una mentalitat positiva, amb jugadors que tiben».