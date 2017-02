El Berga talla d'arrel els dubtes i resol amb solvència el duel amb el Molletense

Després d'un empat i dues derrotes en les tres darreres jornades, el Berga es va mostrar solvent en el duel que ahir el va enfrontar al Molletense a casa. En una primera part força equilibrada, Carles Blanch va obrir el marcador després d'una jugada embolicada dins de l'àrea dels vallesans (min 11). Amb l'1 a 0 es va arribar al descans sense que el Berga rebés gaires accions de perill.

A la represa, el Molletense va intentar sorprendre amb dos jugadors atacants nous, però de mica en mica el Berga es va anar entonant fins que Edu Vila va culminar amb el 2 a 0 una bona acció de conjunt dels berguedans (min 60). Tres minuts després era expulsat el jugador visitant David Sánchez, i al minut 65 Oriol Dalmau feia el 3 a 0 rematant amb el cap una falta llançada per Joan Noguera. Amb el 3 a 0, el Molletense es va rendir i va donar el partit per perdut. El Berga visitarà diumenge que ve el segon classificat, el Sabadell Nord.